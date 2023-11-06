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Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar faciaya neden oldu: Ahırda korkunç manzara

Gümüşhane'de bir ahırda elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın sonucu dokuz büyükbaş hayvan telef oldu.

Semih Bozkuş
18:23 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gümüşhane'de ahır yangını

Gümüşhane'de ahır yangını

Gümüşhane'de ahır yangınında büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki bir ahırda sabah saatlerinde çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.


Olay, sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi’nin Tamburlu Küme Evleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvancılık yapan Kamil Altıparmak’a ait ahırda elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonuncunda yangın söndürülürken ahır içerisinde bulunan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



#Gümüşhane
#Torul
#Ahır
#Yangın
32 dakika önce
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