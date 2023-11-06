Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar faciaya neden oldu: Ahırda korkunç manzara

Gümüşhane'de oturan Nizamettin Tural (44), köyde vefat eden her kadın için bölgedeki ağaçsız alanlara fidan dikiyor. Tural, her fidana ölen kadınların isimlerinin bulunduğu plakalar yaptırıp asıyor. Çoğunluğu gurbette yaşayan köy halkı ise yakınlarının isimlerinin olduğu fidanları görünce duygusal anlar yaşıyor. Tural, "Köylülerimizin çoğunun böyle bir fidanlık oluşturduğumdan haberi yok. Köye gelince öğreniyorlar. Köye geldiklerinde annelerinin isimlerini görüp, duygulanıyor" dedi.