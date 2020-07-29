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Gündem Elektrikli scooterlar için karar Cezai işlem başlatılacak
İZMİR

Elektrikli scooterlar için karar: Cezai işlem başlatılacak

İzmir Valiliği, tarafına ulaşan Cimer başvurunun incelediğini ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda, elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında cezai işlem uygulayacağını bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Trafik Denetleme Şube Müdürü imzalı olarak yayımlanan kararda ” Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde elektrikli scooter olarak tabir edilen cihazları kullanan şahıslara kimlik bilgileri esas alınarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1d maddesi gereğince cezai işlem uygulanarak, tekrar kullanmaması adına şahıslara tebliğ ve tebellüğ belgesi düzenlenmektedir” denildi.

İBB yeni düzenleme getirmişti

Kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından elektrikli kaykay (e-scooter) kiralama sistemlerine düzenleme getirilmişti. Yeni düzenleme hem kiralama hizmeti veren kurumları hem de elektrikli kaykay kullanıcılarını kapsıyor.

Scooter motor ile tek teker şovu kötü bitti
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Scooter motor ile tek teker şovu kötü bitti
İstanbul'da Beykoz Halil Ulukurt Tüneli içerisinde tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye atan motosikletli maganda, dengesini kaybedince kaza yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Yönergenin içeriği

Yönerge, elektrikli kaykay paylaşım sektörünün hem bir istihdam alanı hem de AR-GE ve yerli üretime katkı sunabilecek olanaklar barındırması sebebiyle, desteklenmesi ve hukuki bir altyapı kazanması amacıyla hazırlandı. Yönerge, kullanıcılar, işletmeciler ve kamu yararına kapsamlı düzenlemeler getiriyor. Firmalar için çok sayıda güvenlik zorunluluğu getiren yönerge, kullanıcıların da aldığı hizmetin kalitesini artırmayı hedefliyor.

  • İBB, yönerge ile beraber bu alanda hizmet veren firmaları lisanslayarak kayıt altına alacak. Her elektrikli kaykayın tüm yönlerden görünen bir kimlik numarası olmasını zorunlu kılan yönerge, ihlalde bulunan kullanıcıların tespitine ve ilgili birimlere bildirilmesine altyapı hazırlıyor.

Yönerge, işletme sahiplerini, hizmet verdikleri kaykayların devrilme sensörü gibi birçok teknolojik özellikle donatmakla yükümlü kılıyor. Devrilme sensörü sayesinde kaza geçiren kullanıcılar ile hemen iletişime geçme ve acil yardım talebini alma zorunluluğu da getiriliyor. İşletmeciye yönelik bir başka düzenleme ise kullanıcılara şarj durumu, menzil gibi konularda açık bilgilendirme yapılması konusunda olacak.

Alkollü kaykay kullanımı, yayaları tehlikeye atacak davranışlar, yaya akışını engelleyici parklanmalara da yaptırım getiren yönerge ile işletmecilerin kullanıcılara sürüş disiplini konusunda mobil eğitim yapması zorunluluğunu da kapsanıyor.

Yönerge ile birlikte, sürüş kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi adına her yıl en az bir kere kitlesel bilgilendirme kampanyasının yapılması da istenecek

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