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Emekli Albay Işık ABD'nin 'terörist yapı' planını anlattı: Türkiye çok doğru bir harekat yapıyor

Emekli Albay Mithat Işık, tvnet ekranlarında PKK/YPG hedeflerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Işık bölgenin Türkiye açısından önemine vurgu yapıp, ''ABD burada terörist bir yapı oluşturmak istiyor. Türkiye çok doğru bir harekat yaptı'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
01:35 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Emekli Albay Mithat Işık

Emekli Albay Mithat Işık

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG hedeflerini imha amacıyla Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı gerçekleştiriyor. Suriye'aeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik hava harekatları düzenlendiği, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiği belirtildi.Meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirilen harekatı tvnet canlı yayınında değerlendiren Emekli Albay Mithat Işık, Türkiye'nin çok doğru bir harekat yaptığını belirtti.



'Tel Rıfat önemli bir bölge'

Hava harekatlarında terör örgütü PKK/YPG'nin bulunduğu Tel Rıfat bölgesine yönelik müdahalenin bölgenin asayişi için önemli bir adım olduğunu belirten Işık, ''Tel Rıfat, bizim Fırat Kalkanı Harekatı ile ele geçirmiş olduğumuz Cerablus bölgesinin batısında kalıyordu. Bu bölge
çok kritik bir bölgeydi
. Tel Rıfat hakim bir arazi bölgesi ve burada bulunan teröristler
hem Afrin'i hem de Cerablus'u ve El Bab'ı tehdit ediyordu
. ABD bu bölgeden çekilirken burayı Türkiye'ye devredeceği sözünü vermesine rağmen burayı Türkiye'ye teslim etmedi. Buraya Rusya ve rejim güçleri ile beraber PYD/PKK terör örgütü unsurları da gelmiş oldu. Bu bölgenin hava harekatıyla vurulmuş olması, Afrin Cerablus ve El Bab'taki hem Suriye Milli Ordusu unsurlarını hem de
TSK'nın o bölgede bulunan birliklerine rahat bir nefes aldırmış oldu
.'' ifadelerini kullandı.

'ABD burada terörist bir yapı oluşturmak istiyor'

ABD'nin bölgede terörist yapı oluşturmayı hedeflediğini belirten Işık, ''Burada şu ana kadar
30 ila 50 bin civarında silahlı PYD/YPG/PKK ordusu kurmaya çalıştı
. Bunları kendisine göre Suriye Demokratik Güçleri adı altında maskelemek istiyor ama
bu yalana kendisi de inanmıyor
. Dolayısıyla Türkiye çok doğru bir harekat yaptı. Çünkü orası bizim için çok önemli bir bölge. Oluşturulacak olan bu devletimsi terörist yapı hem Türkiye sınırlarını tehdit edecek hem de bizim güney bölgesiyle olan ilişkilerimizi kesecek. Daha doğrusu Basra'dan gelip Türkiye üzerinden geçecek olan hattı Türkiye'den alıp bu terörist yapı üzerinden Akdeniz'e indirmek istiyor. Dolayısıyla Türkiye buna müsaade etmeyeceğini, bu kararlılığı göstermiş oldu'' şeklinde konuştu.

#Mithat Işık
#TSK
#Suriye
#hava harekatı
44 dakika önce
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