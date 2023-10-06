Emekli Albay Işık ABD'nin 'terörist yapı' planını anlattı: Türkiye çok doğru bir harekat yapıyor

Hava harekatlarında terör örgütü PKK/YPG'nin bulunduğu Tel Rıfat bölgesine yönelik müdahalenin bölgenin asayişi için önemli bir adım olduğunu belirten Işık, ''Tel Rıfat, bizim Fırat Kalkanı Harekatı ile ele geçirmiş olduğumuz Cerablus bölgesinin batısında kalıyordu. Bu bölge

çok kritik bir bölgeydi

. Tel Rıfat hakim bir arazi bölgesi ve burada bulunan teröristler

hem Afrin'i hem de Cerablus'u ve El Bab'ı tehdit ediyordu

. ABD bu bölgeden çekilirken burayı Türkiye'ye devredeceği sözünü vermesine rağmen burayı Türkiye'ye teslim etmedi. Buraya Rusya ve rejim güçleri ile beraber PYD/PKK terör örgütü unsurları da gelmiş oldu. Bu bölgenin hava harekatıyla vurulmuş olması, Afrin Cerablus ve El Bab'taki hem Suriye Milli Ordusu unsurlarını hem de

TSK'nın o bölgede bulunan birliklerine rahat bir nefes aldırmış oldu