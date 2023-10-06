Emekli Albay Işık ABD'nin 'terörist yapı' planını anlattı: Türkiye çok doğru bir harekat yapıyor

Emekli Albay Mithat Işık
Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG hedeflerini imha amacıyla Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı gerçekleştiriyor. Suriye'aeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik hava harekatları düzenlendiği, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiği belirtildi.Meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirilen harekatı tvnet canlı yayınında değerlendiren Emekli Albay Mithat Işık, Türkiye'nin çok doğru bir harekat yaptığını belirtti.