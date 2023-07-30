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Emekli ol evine git

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Isparta’da Kiraz Festivali'ndeki konuşmasında “Lamı cimi yok, kaybettik” dedi. Seçmeni eleştiren CHP’lilere de tepki gösteren Akşener’in şu sözleri, Kılıçdaroğlu’na mesaj olarak yorumlandı: Eğer milletin tercihinden, bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa, derhal emekli olup evine gitmeli.

04:00 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir” dedi. Isparta Uluborlu’da kiraz festivalinde konuşan Akşener, süreci doğru yönetemediklerini söyledi. Akşener, “Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır” ifadelerini kullandı. Akşener, şöyle devam etti:

“Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi ‘Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.’ diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmenim, milletim öyle karar verdi, can başüstüne. Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek.”



#Siyaset
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
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