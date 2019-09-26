Emniyet kemeri bağlı olan çift 150 metre yuvarlanan araçtan sağ çıktı

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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 24’üncü gününde: Diğer annelere çağrı yapıldı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 24’üncü gününe girdi. Eylemde diğer annelere çağrı yapılırken, 14 yaşında kaçırılan Tuncay Bingöl’ün annesi Fatma Bingöl,"Bizi yalnız bırakmasınlar bizim gibi nice analar var, hepsi çıkıp gelsinler artık güçlerini toplasınlar korkmasınlar kimseden" diye konuştu.