Gündem Emniyet kemeri bağlı olan çift 150 metre yuvarlanan araçtan sağ çıktı
ANTALYA

Emniyet kemeri bağlı olan çift 150 metre yuvarlanan araçtan sağ çıktı

Antalya'da içinde bulundukları otomobil yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan çift, taktıkları emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çift, hurdaya dönen araçtan UMKE ve AFAD ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Antalya'da kaza yapan çifti emniyet kemerleri hayata bağladı.
Antalya'da kaza yapan çifti emniyet kemerleri hayata bağladı.

Antalya'da yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki çift, kazayı taktıkları emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla atlattı.

Mehmet Kapusuz (60) yönetimindeki 07 MUD 09 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Çubuk Beli mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı.

Yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü Kapusuz ile eşi Ayşe Kapusuz (58), araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler aracın yanına yaklaşık 500 metre yürüyerek ulaştı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan Kapusuz çifti, sedyeyle ambulansa alındı. İyi olduklarını belirten çift, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ekiplere yardımcı olan vatandaşlardan Tolga Ender, kazayı ilk gördüğünde otomobilden kimsenin sağ çıkmasının mümkün olmadığını düşündüğünü anlattı.

Çiftin, 150 metre yuvarlanan otomobilden taktıkları emniyet kemeri sayesinde kurtulduğunu söyleyen Ender, "Yol tehlikeli bir yol. Burada özellikle yağışlı havalarda çok dikkatli araç kullanmak gerekiyor." dedi.

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