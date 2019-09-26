Emniyet kemeri bağlı olan çift 150 metre yuvarlanan araçtan sağ çıktı

Antalya'da yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki çift, kazayı taktıkları emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla atlattı.
Yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü Kapusuz ile eşi Ayşe Kapusuz (58), araçta sıkıştı.
Ekipler aracın yanına yaklaşık 500 metre yürüyerek ulaştı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan Kapusuz çifti, sedyeyle ambulansa alındı. İyi olduklarını belirten çift, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Çiftin, 150 metre yuvarlanan otomobilden taktıkları emniyet kemeri sayesinde kurtulduğunu söyleyen Ender, "Yol tehlikeli bir yol. Burada özellikle yağışlı havalarda çok dikkatli araç kullanmak gerekiyor." dedi.