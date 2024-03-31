|
Gündem

Emniyet seçim güvenliği için tam kadro sahada

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki tüm personel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin güvenliği için sahada çalışıyor.

11:33 - 31/03/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli yaklaşık 57 bin personel sabah saatlerinden itibaren belirlenen noktalara giderek sorunsuz ve güvenli bir seçim ortamı sağlamak için mesaiye başladı.


Zorunlu haller dışında izinlerin kaldırıldığı polis ekipleri, okulların her katında ve bahçe alanlarında görev alıyor.


Okulların dışında ana arterler ile tarihi ve turistlik yerler başta olmak üzere meydanlarda denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, mesai mefhumu gözetmeden seçim sonuçları açıklanana kadar görevlerini sürdürecek.




#İstanbul
#Emniyet
#Seçim
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Osmaniye seçim sonuçları 2024: Seçimi İbrahim Çenet mi Serkan Karayiğit mi kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? Canlı oy oranları