O birim 2 yıldır var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 21 Ağustos’ta imzaladığı kararla, İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulması tartışma konusu oldu. Muhalefet, söz konusu müdürlüğü “Kim için kuruldu, kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu, ikinci teşkilat” sözleriyle hedef aldı. Ancak Takviye Hazır Kuvvet, ilk olarak 4 Haziran 2018 tarihli Ankara’da kuruldu. İstanbul’da kurulunca muhalefetin dikkatini çeken Takviye Hazır Kuvvet, zaten 2 yılı aşkın süredir aktif bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor.

AFET EĞİTİMİ VERİLDİ

İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet’e neden ihtiyaç duyulduğu sorularına en güzel cevap ise Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün bugüne kadar yaptığı çalışmalar oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet eğitimlerinin yanı sıra çeşitli eğitimlerden geçirildi. Bu kapsamda, Ankara Takviye Hazır Kuvvet bünyesinde arama ve kurtarma birimi oluşturuldu. Ayrıca ülke genelinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda Takviye Hazır Kuvvet personelinin görev yerlerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımının gerçekleştirilmesi için de eğitimler verildi.

GÜNDEM Emniyete yeni birim: Cumhurbaşkanı kararı ile kuruldu

ELAZIĞ DEPREMİNDE 2 AY

AFAD tarafından eğitimleri verilen personel, doğal afetlerde etkin şekilde görev aldı. Personel, Elazığ depreminde 2 ay boyunca görev yaptı ve yaraları sarmak için büyük mücadele verdi. Vatandaşlara erzak dağıtımında da görev alan Takviye Hazır Kuvvet, şehirde güvenliğin sağlanması için gece gündüz nöbet tuttu.

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AYASOFYA’NIN AÇILIŞINDA

Afetin yanı sıra personel, bugüne kadar birçok spor müsabakalarında, mitinglerde ve toplumsal etkinlik ve olaylarda görevlendirildi. Bu kapsamda, Ayasofya’nın yeniden ibadete açıldığı tarihi günde de Takviye Hazır Kuvvet görev aldı. Takviye Hazır Kuvvet, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerde de görevinin başındaydı.

OYNAT 01:58 Takviye Hazır Kuvvet videoyla tanıtıldı Yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin video, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.Videoda, Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Takviye Hazır Kuvvet personelinin siyah üniforma giydiği görülüyor.Alınan bilgiye göre, yeni kurulan birimde şu an itibarıyla 247 personel görev yapıyor.Bu birimdeki personel, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek. BiP'te paylaş

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ZAMAN KAYBI BİTECEK

Aldıkları eğitimlerle profesyonelleşen Takviye Hazır Kuvvet ile hizmette verimlilik arttırılırken, geçmişte yaşanan birçok sorunu da ortadan kaldırdı. Daha önce bir ilde takviye kuvvete ihtiyaç duyulduğunda farklı illerden personel görevlendiriliyordu. Ancak bürokrasi nedeniyle bu da zaman alıyordu. Şimdi ise ihtiyaç duyulan takviye kuvvet doğrudan bu müdürlükten seçilerek gönderiliyor. Böylece yaşanacak zaman kaybının da önüne geçilmiş oluyor.

EK GÖREV YÜKÜ ORTADAN KALKTI

Yine valiliklerin takviye kuvvet talepleri neticesinde farklı illerdeki personele görevi dışında ek görev yüklenmiş oluyordu. Şimdi söz konusu personelin performansının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmiş oldu ve görevlendirme yapılan illerdeki çalışma koşulları da bozulmamış oldu. İstanbul Takviye Hazır Kuvvet’in de kurulmasıyla İstanbul ve yakın çevresine İstanbul’dan, Ankara ve çevresi ile doğusuna Ankara’dan ekip gönderilecek.