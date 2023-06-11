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Emperyalizmin oyunları bozuldu: Schumer Türkiye nefretini kustu

Türkiye'nin emperyalizmin planlarına çomak sokması ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer'ı rahatsız etti. Schumer, Türkiye'yi "saldırgan" bir devlet olarak niteleyerek, uluslararası istikrara "ciddi bir tehdit" oluşturduğunu ileri sürdü.

10:30 . 11/06/2023 Pazar
Diğer
Chuck Schumer

Chuck Schumer

ABD'li senatör
Chuck Schumer
, Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

Schumer, Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki saldırganlığına karşı, Washington'un mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savundu.

"Türkiye küresel bir tehdittir"

Yunanistan'ın en önemli gazetesi Kathimerini'ye göre; Demokrat Partili Senatör Schumer,
"Türkiye küresel istikrar için büyük bir tehdittir. ABD'nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyması konusunda Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri, sadece tehlikeli değil aynı zamanda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini de tehlikeye atıyor"
dedi.

"Türkiye'yi işleyebileceği bir suçtan sorumlu tutmak için diplomatik girişimlerde bulunmalıyız"

ABD ve uluslararası toplumun, Türkiye'nin işleyebileceği "herhangi bir suçtan sorumlu tutulmasını sağlamak" için diplomatik adımlar atması gerektiğini kaydeden Schumer,
"ABD'nin ve uluslararası toplumun, Türkiye'yi, işleyebileceği olası suçlardan sorumlu tutmak için diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğine yürekten inanıyorum. F-16 satışının sonuçlarını ve bunun ABD ile müttefiklerimizin çıkarlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek ABD Kongresi'nin işidir"
diye konuştu.



#Chuck Schumer
#ABD
#Türkiye
30 dakika önce
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