Emperyalizmin oyunları bozuldu: Schumer Türkiye nefretini kustu

Chuck Schumer
ABD'li senatör
Chuck Schumer
, Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.
Schumer, Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki saldırganlığına karşı, Washington'un mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savundu.
"Türkiye küresel bir tehdittir"
"Türkiye küresel bir tehdittir"
Yunanistan'ın en önemli gazetesi Kathimerini'ye göre; Demokrat Partili Senatör Schumer,
"Türkiye küresel istikrar için büyük bir tehdittir. ABD'nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyması konusunda Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri, sadece tehlikeli değil aynı zamanda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini de tehlikeye atıyor"
dedi.
"Türkiye'yi işleyebileceği bir suçtan sorumlu tutmak için diplomatik girişimlerde bulunmalıyız"
"Türkiye'yi işleyebileceği bir suçtan sorumlu tutmak için diplomatik girişimlerde bulunmalıyız"
ABD ve uluslararası toplumun, Türkiye'nin işleyebileceği "herhangi bir suçtan sorumlu tutulmasını sağlamak" için diplomatik adımlar atması gerektiğini kaydeden Schumer,
"ABD'nin ve uluslararası toplumun, Türkiye'yi, işleyebileceği olası suçlardan sorumlu tutmak için diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğine yürekten inanıyorum. F-16 satışının sonuçlarını ve bunun ABD ile müttefiklerimizin çıkarlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek ABD Kongresi'nin işidir"
diye konuştu.
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30 dakika önce