Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm alanlarda olduğu gibi enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Sizin de bildiğiniz gibi uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez” dedi. 11. Enerji Verimliliği Forumu'nda konuşan Erdoğan, Akkuyu haricinde farklı nükleer santral projelerinin de olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık bir ülkeye, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz” dedi. Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda yaptığı konuşmada,
“Diğer tüm alanlarda olduğu gibi enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan dinlenmeden koşturacağız”
değerlendirmesini yaptı.

MİLLİ GELİR 21 BİN DOLAR OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay orta vadeli programı kamuoyuyla paylaştıklarını, bu programla gelecek 3 yıl için iddialı hedefler belirlediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
“2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık bir ülkeye, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Nüfusumuzun ise 2030’da 88 milyonu aşmasını, 2050 yılında 94 milyonu bulmasını bekliyoruz. Bunun enerji talebi ve tüketimi açısından ne manaya geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.”

FATURAYI DÜŞÜRME ÇABASI İÇİNDEYİZ

“Şu çarpıcı gerçeğin inanıyorum ki hepimiz farkındayız”
ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz, çevremizdeki ülkeler gibi kendine yeter miktarda petrolü ve doğal gazı olan bir ülke değiliz. Hem gündelik hayatta hem de sanayide kullandığımız fosil yakıtların kahir ekseriyetini yurt dışından temin etmek zorundayız. 2002 yılında 17,4 milyar metreküp olan doğal gaz tüketimimiz 2024 yılında 53,2 milyar metreküpe çıktı. 2025 yılı için tahminimiz 59,5 milyar metreküp. Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içindeyiz.”

MESAFEYİ KAPATMAK İÇİN FİLOYU GENİŞLETTİK

Erdoğan,
“Petrolde ise günlük tüketimimiz 1 milyon varil civarında. Bunun 160 bin varilini kendi kaynaklarımızdan temin ediyoruz. Her ne kadar Karadeniz gazı ve Gabar’daki petrol keşiflerimizde ciddi bir atılım yapsak da önümüzdeki özellikle görünen tabloda halen kat etmemiz gereken mesafe var. Bu mesafeyi bir an önce kapatmak için filoyu genişlettik. Sismik arama ve sondaj faaliyetlerine hız verdik. Şu anda 4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle bu alanda dünyada beşinci sıradayız. Yeni gemilerimizin de envantere girmesiyle dördüncü sıraya yükseleceğiz”
ifadelerini kullandı.

NÜKLEERDE ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer enerjide ise ülkeyi bir üst lige taşımanın gayretinde oldukları söyledi. Dünya genelinde 31 ülkede 416 reaktörün aktif halde olduğuna değinen Erdoğan, “Bu reaktörler dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 9’unu üretiyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 63 reaktörün inşasına devam ediliyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz. Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var, bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Erdoğan, hem Çin seyahatinde hem de son ABD seyahatinde bu konuyu muhataplarıyla ele aldıklarını kaydederek, “Amerika’yla imzaladığımız Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı, barışçıl nükleer enerjide iş birliğini esas alan bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla ileri reaktör teknolojileri ve küçük modüler reaktörler gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor” şeklinde konuştu.

Bakkaldan gazoz almaya benzemez

  • Bir taraftan Türkiye’nin kendi kaynaklarını ortaya çıkarırken diğer taraftan da artan talebe bağlı olarak enerji arz güvenliğini garanti etmeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
    “Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyeceksiniz, planlamalarınızı yapacaksınız, güvenilir tedarikçiler bulacak ve uzun müzakereler sonrasında ülkeniz için en uygun koşullarda, olabilecek en iyi fiyatlarla anlaşmaya varacaksınız. Özellikle dışa bağımlı olduğumuz enerji kalemlerinde tedarikçilerimizi çeşitlendirdik. 2003 yılında doğal gaz tedarik ettiğimiz ülke sayısı sadece 5’ti. Bugün, BOTAŞ 34 ülkeyle doğal gaz ithalatı ve ihracatı gerçekleştiriyor.”

Ne bir önerisi ne de vizyonu var

  • “Ertesi gün çıkıyor, hidroelektrik santrallerini marjinal örgütlerin jargonuyla hedef alıyor. Başka bir gün çıkıyor, Amerikan firmalarıyla imzalanan doğal gaz tedarik sözleşmelerini diline doluyor. Bir cümle içinde bir sürü yalan ve yanlışı sıralayarak aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Eleştirmek, saldırmak, sulandırmak, mesnetsiz iddialarla projelerimizi kötülemek dışında ne bir önerisi var ne de bir enerji vizyonu var. Tek yapabildiği, partisinde her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk, rüşvet ve irtikap saldırılarına ve skandallarına canlı kalkan olabilmek. Ne diyelim, uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır.”

İstanbul’un gurur gününü kutladı

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü dolayısıyla İstanbul Valiliği’ne kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
    “Medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul’un gurur gününü tekrar kutluyorum.”


