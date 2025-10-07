Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm alanlarda olduğu gibi enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Sizin de bildiğiniz gibi uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez” dedi. 11. Enerji Verimliliği Forumu'nda konuşan Erdoğan, Akkuyu haricinde farklı nükleer santral projelerinin de olduğunu söyledi.
MİLLİ GELİR 21 BİN DOLAR OLACAK
FATURAYI DÜŞÜRME ÇABASI İÇİNDEYİZ
MESAFEYİ KAPATMAK İÇİN FİLOYU GENİŞLETTİK
NÜKLEERDE ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer enerjide ise ülkeyi bir üst lige taşımanın gayretinde oldukları söyledi. Dünya genelinde 31 ülkede 416 reaktörün aktif halde olduğuna değinen Erdoğan, “Bu reaktörler dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 9’unu üretiyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 63 reaktörün inşasına devam ediliyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz. Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var, bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Erdoğan, hem Çin seyahatinde hem de son ABD seyahatinde bu konuyu muhataplarıyla ele aldıklarını kaydederek, “Amerika’yla imzaladığımız Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı, barışçıl nükleer enerjide iş birliğini esas alan bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla ileri reaktör teknolojileri ve küçük modüler reaktörler gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor” şeklinde konuştu.
Bakkaldan gazoz almaya benzemez
- Bir taraftan Türkiye’nin kendi kaynaklarını ortaya çıkarırken diğer taraftan da artan talebe bağlı olarak enerji arz güvenliğini garanti etmeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:“Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyeceksiniz, planlamalarınızı yapacaksınız, güvenilir tedarikçiler bulacak ve uzun müzakereler sonrasında ülkeniz için en uygun koşullarda, olabilecek en iyi fiyatlarla anlaşmaya varacaksınız. Özellikle dışa bağımlı olduğumuz enerji kalemlerinde tedarikçilerimizi çeşitlendirdik. 2003 yılında doğal gaz tedarik ettiğimiz ülke sayısı sadece 5’ti. Bugün, BOTAŞ 34 ülkeyle doğal gaz ithalatı ve ihracatı gerçekleştiriyor.”
Ne bir önerisi ne de vizyonu var
- “Ertesi gün çıkıyor, hidroelektrik santrallerini marjinal örgütlerin jargonuyla hedef alıyor. Başka bir gün çıkıyor, Amerikan firmalarıyla imzalanan doğal gaz tedarik sözleşmelerini diline doluyor. Bir cümle içinde bir sürü yalan ve yanlışı sıralayarak aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Eleştirmek, saldırmak, sulandırmak, mesnetsiz iddialarla projelerimizi kötülemek dışında ne bir önerisi var ne de bir enerji vizyonu var. Tek yapabildiği, partisinde her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk, rüşvet ve irtikap saldırılarına ve skandallarına canlı kalkan olabilmek. Ne diyelim, uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır.”
İstanbul’un gurur gününü kutladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü dolayısıyla İstanbul Valiliği’ne kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:“Medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul’un gurur gününü tekrar kutluyorum.”