Denizli
Engelli adam eşi tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu

11:074/12/2025, Perşembe
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesine yaşayan 51 yaşındaki engelli şahıs, evinde boğazından kesilmiş şekilde ölü bulundu.

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıda işleri olan Erkan Menteş’in eşi Menteş’ten uzun süre haber alamayınca merak ederek eve geldi. Eve giren kadın kocası Menteş’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Kadının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Erkan Menteş’in boğazının kesildiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Erkan Menteş’in yanında kesici alet bulundu. Kesici alet incelenmek amacıyla el konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Erkan Menteş’in cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





