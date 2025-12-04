Engelli adam eşi tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıda işleri olan Erkan Menteş’in eşi Menteş’ten uzun süre haber alamayınca merak ederek eve geldi. Eve giren kadın kocası Menteş’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Kadının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Erkan Menteş’in boğazının kesildiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.