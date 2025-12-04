Yeni Şafak
Bursa'da 2 depoya yapılan baskında 118 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

10:344/12/2025, Perşembe
118 ruhsatsız tüfek ve 236 şarjör ele geçirdi.
Bursa'da polisin 118 ruhsatsız tüfek ele geçirdiği operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.


Bu kapsamda Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde 2 depoya teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapan ekipler, 118 ruhsatsız tüfek ve 236 şarjör ele geçirdi.


Operasyonda şüpheli R.K. gözaltına alındı.




