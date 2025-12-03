Yeni Şafak
Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

BU ÇERÇEVEDE, MİDYAT İLÇESİNDE DURDURULAN 3 ŞÜPHELİ ŞAHSIN YAPILAN KONTROLLERİNDE, 181,27 GRAM SIVI HALDE SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 48,59 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 4,68 GRAM ESRAR 1,09 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
BU ÇERÇEVEDE, MİDYAT İLÇESİNDE DURDURULAN 3 ŞÜPHELİ ŞAHSIN YAPILAN KONTROLLERİNDE, 181,27 GRAM SIVI HALDE SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 48,59 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 4,68 GRAM ESRAR 1,09 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Mardin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Midyat ilçesinde 3 şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde 181,27 gram sıvı halde sentetik kannabinoid (bonzai), 48,59 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4,68 gram esrar ve 1,09 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz sahadayız. Kararlılığımızdan, mücadelemizden ve sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verildi.

