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EĞİTİM

Engelsiz lisenin ilk mezunları artık üniversiteli

Türkiye’de engelli öğrenciler için tasarlanan ilk meslek lisesi MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilk mezunları olan serebral palsili öğrenciler, üniversitede öğrenim görme hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile SERÇEV arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte serebral palsili öğrencilerin de eğitim aldığı Türkiye’nin engelsiz meslek lisesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi.

Burak Kızkapan

Toplam 5 öğrencinin mezun olduğu okulda, serebral palsili Burak Kızkapan ve Berat Denizhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre, özel üniversiteleri burslu olarak kazandı.

TURİZM OKUYACAK

Berat Denizhan

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Bilişim Teknolojileri bölümünü bitiren 18 yaşındaki Burak, Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık bölümüne yüzde 100 burslu olarak yerleşirken, Berat Denizhan da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde yüzde 50 burslu olarak öğrenim görme hakkını elde etti.

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