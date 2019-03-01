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POLİTİKA

Erbakan Hoca’nın yolundayız

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, vefatının 8. yılında kabri başında andığı Erbakan’ın talebesi olduklarını söyledi. Erbakan’ın yaşadığı 28 Şubat sürecinin benzerine kendilerinin de maruz kaldığını belirten Yıldırım, “Onun açtığı yolda ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği anma programına Binali Yıldırım da katıldı.
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği anma programına Binali Yıldırım da katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı vefatının 8. yılında kabri başında andı. Erbakan'ın Merkez Efendi'deki kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Erbakan'ın kabrine karanfiller koyup Fatiha okuyan Yıldırım, "Erbakan Hocamız, vesayete, zulme karşı her zaman dik ve kararlı durmasını bilmiş, bu uğurda bedel ödemiş çok değerli bir siyasetçi ve bilim adamıdır. Bizler Necmettin Erbakan Hocamızdan feyiz almış, onun talebesi olmuş, onun bize verdiği millet sevgisi, Türkiye'nin ali menfaatlerinin her dönemde korunması, millet iradesine sahip çıkılması yönündeki milli ve yerli duruş ülküsüyle başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun açtığı yolda ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Necmettin Erbakan

MİLLET EGEMENLİĞİ İKTİDAR OLDU

16 yıl içerisinde Erbakan'ın yaşadığı, 28 Şubat sürecinin benzeri uygulamalara kendilerinin de maruz kaldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Vesayet odaklarının milli iradeye karşı hoyratça ‘bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat darbe girişimi, 4 yıl sonra yine millet iradesiyle Erbakan'ın yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi tarafından tasfiye edilmiş ve millet egemenliği iktidar olmuştur. 16 yıldır da bu iktidar devam etmektedir." Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği anma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya, Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy ve vatandaşlar katıldı.

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  • Cumhuriyet’ten 30 bin lira manevi tazminat kazandı
  • Yıldırım, Başbakanlığı döneminde kendisi ve oğulları hakkında yayınladıkları haberlerde kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesine açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, davacılar Binali Yıldırım, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım adına onar bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira manevi tazminatın, 6 Kasım 2017 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak Binali Yıldırım ve oğullarına verilmesine hükmetti.

Bir ömür mücadele: Erbakan
OYNAT 02:36
Bir ömür mücadele: Erbakan
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yıl dönümünde dualarla anılıyor. 'Yaşanabilir bir Türkiye', 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, siyasi hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı.


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