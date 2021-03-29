Gündem Erbaştan annelere ziyaret
DİYARBAKIR

​Erbaş’tan annelere ziyaret​

Erbaş’tan annelere ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret ederek cesaretleri için tebrik etti. Erbaş, “Evlat acısının, evlat hasretinin en derin acılardan biri olduğunu bilerek buradayız. Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin, babalarımızın evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Erbaş’tan annelere ziyaret​
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşi Seher Erbaş ile birlikte annelere çiçek verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ailelerle görüşerek onlara çiçek veren Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babaların acılarını paylaşmayı amaçladıklarını belirterek, onlar için dua ettiklerini söyledi.

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EVLAT ACISI EN DERİN ACI

  • Erbaş, “Evlat acısının, evlat hasretinin en derin acılardan biri olduğunu bilerek buradayız. Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin, babalarımızın evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin” dedi. Erbaş, “Gençlere, kendilerini kandırmaya çalışan kim olursa olsun, hangi hain grup, yapı, terör örgütü olursa olsun onlara karşı mutlaka annelerini, babalarını dinlemeleri, Kur’an-ı Kerime sarılmaları, Peygamber Efendimizin kardeşlik, birlik ve beraberlikle ilgili sünnetine sarılmaları en büyük tavsiyemdir.” ifadelerini kullandı.

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Anneleri tebrik eden Erbaş, cesaret gösterdikleri için de onlara teşekkür etti. Erbaş, “İnşallah devletimizin bu mücadelesi, güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin gayreti, canlarını ortaya koyarak, şehit olmayı göze alarak yapmış oldukları bu mücadele ile en kısa zamanda başarıya ulaşacağız.” diye konuştu.

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