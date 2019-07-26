Gündem Erbil saldırısının azmettiricisi öldürüldü
İSTANBUL

Erbil saldırısının azmettiricisi Erdoğan Ünal öldürüldü

Erbil saldırısının azmettiricisi öldürüldü

Erbil saldırısının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Doğan Nurhan kod adlı Erdoğan Ünal'a yönelik operasyonun 24 Temmuz'da Kandil'de gerçekleştiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
İHA ve SİHA'ların katıldığı bir operasyondan görüntü. Fotoğraf: Arşiv.
İHA ve SİHA'ların katıldığı bir operasyondan görüntü. Fotoğraf: Arşiv.

Erbil'de alçak bir saldırı neticesinde şehit edilmesine doğrudan ya da dolaylı bir şekilde sorumluluğu olan tüm isimler etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğlen saatlerinde 'hepsi öldürüldü' dediği operasyona dair detaylar belli oldu.

Erbil saldırısının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Doğan Nurhan kod adlı Erdoğan Ünal'a yönelik operasyonun 24 Temmuz'da Kandil'de gerçekleştiği öğrenildi.

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