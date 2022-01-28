Erciş’te jeotermal seracılık dönemi ​

Toplam bütçesi 3 milyon TL olan ve Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın yürütücüsü olduğu projenin 2 milyon TL’lik kısmı hibe olarak sağlanacak. Projenin uygulama safhasında her biri en az 20 dekar kapalı alana sahip 40 adet jeotermal ısıtmalı sera kurulması ve bu seralarda yılda yaklaşık 30 bin ton sebze üretimi yapılması hedefleniyor. Yapılan tüm uygulamaların ardından doğrudan 1000 kişinin istihdam edilmesi ve il ekonomisine yıllık ortalama 150 milyon TL katkı sağlanması öngörülüyor.

Erciş sanayi şehri oluyor

Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nca ihalesi yapılan Erciş OSB'nin yapımı tamamlandı. Toplamda 550 bin metrekare alan üzerinde ve 2 etaptan oluşan Erciş OSB’nin, 217 Bin metrekare ve 27 parselden oluşan ilk etabının elektrik, yol ve alt yapı çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan 13 milyon TL hibe ile tamamlanarak yatırımcıya tahsis edildi. 1. Etap yatırımcılar için 3 bölgeye ayrılırken, 1. Bölge gıda sektörüne, 2. Bölge mobilya ve plastik sektörüne ve 3. Bölgede tekstil sektörüne göre planlandı. Yapımı tamamlanan bu bölge için başvurular alınmaya devam ediyor. 33 parsel ve 333 bin metrekare den oluşan 2. Etabın ise projesi bitmiş olup ihaleye çıkmayı bekliyor.