Erciyes Dağı’nda kamp yapan ve karbonmonoksit gazından zehirlenen çift çadırda ölü bulundu

Erciyes Dağı’nda kamp yapan ve karbonmonoksit gazından zehirlenen çift çadırda ölü bulundu

18/08/2025, Pazartesi
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri Erciyes Dağı’nda kamp yapan M.K. ve eşi F.K., çadırda ölü bulundu. Kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri’de Erciyes Dağı’nda kamp yapan karı koca çadırda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tekir Yaylası’nda kiraladıkları çadırda kamp yapan M.K. (46) ile eşi F.K.’den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çift, çadır içerisinde hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri, M.K. ile eşi F.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


