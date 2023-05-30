Erdoğan, Biden ve Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

Rusya lideri Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Erdoğan’ı arayarak yeniden seçilmesini kutladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular da ele alındı.