Erdoğan ilçe mesaisinde

31 Mart seçimleri için 81 il adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ardından İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarını da ilan etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haftaki mesaisini ise başkent Ankara ile Van, Gaziantep, Adana ve Mardin’in ilçelerine ayırdı. Erdoğan öncesinde ise il başkanı, il ya da büyükşehir belediye başkan adayı ile parti kurmaylarıyla istişarelere başladı. Bu çerçevede ilk toplantı Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz’ın katılımı ile dün yapıldı. Toplantılarda Ankara, Van, Gaziantep, Adana ve Mardin ilçe adayları tartışıldı.
İLÇE DİNAMİKLERİNE DİKKAT EDİLECEK
İlçelerin dinamikleri gözetilerek, hassas bir çalışma yürütüldü. Toplantıda Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti’nin Ayaş, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut dışında aday göstereceği 20 ilçenin durumu masaya yatırıldı. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak isimleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gözden geçirerek son kararı verecek. Erdoğan’ın son kararının ardından da yarın veya perşembe günü ATO Congresium ya da AK Parti'nin yeni konferans salonunda aday tanıtımı yapılacak. Ayrıca AK Parti'nin başkent belediyelerinde yüzde 20 değişime gideceği öğrenildi.