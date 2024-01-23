Erdoğan ilçe mesaisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun." dedi. Erdoğan, "Bu görev ile birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Sen ilk astronotumuz oldun. Ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.