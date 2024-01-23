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Erdoğan ilçe mesaisinde

İllerin ardından ilçe adaylarını İstanbul’dan açıklamaya başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu haftaki mesaisini başkent Ankara ile Van, Gaziantep, Adana ve Mardin’in ilçelerine ayırdı.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 23/01/2024 mardi
Güncelleme: 03:26 - 23/01/2024 mardi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

31 Mart seçimleri için 81 il adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ardından İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarını da ilan etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haftaki mesaisini ise başkent Ankara ile Van, Gaziantep, Adana ve Mardin’in ilçelerine ayırdı. Erdoğan öncesinde ise il başkanı, il ya da büyükşehir belediye başkan adayı ile parti kurmaylarıyla istişarelere başladı. Bu çerçevede ilk toplantı Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz’ın katılımı ile dün yapıldı. Toplantılarda Ankara, Van, Gaziantep, Adana ve Mardin ilçe adayları tartışıldı.

İLÇE DİNAMİKLERİNE DİKKAT EDİLECEK

İlçelerin dinamikleri gözetilerek, hassas bir çalışma yürütüldü. Toplantıda Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti’nin Ayaş, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut dışında aday göstereceği 20 ilçenin durumu masaya yatırıldı. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak isimleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gözden geçirerek son kararı verecek. Erdoğan’ın son kararının ardından da yarın veya perşembe günü ATO Congresium ya da AK Parti'nin yeni konferans salonunda aday tanıtımı yapılacak. Ayrıca AK Parti'nin başkent belediyelerinde yüzde 20 değişime gideceği öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü: Tüm milletimize ilham kaynağı oldun
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü: Tüm milletimize ilham kaynağı oldun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun." dedi. Erdoğan, "Bu görev ile birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Sen ilk astronotumuz oldun. Ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.


#Siyaset
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