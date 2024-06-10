Erdoğan ile Aliyev'den Gazze ve Kıbrıs davası vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede kritik konular masaya yatırıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İki liderden Gazze ve Kıbrıs davası vurgusu
İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım uygulamalarını sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini belirtti.
Öte yandan Erdoğan, temmuz ayında Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.
İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti.
"Uluslararası toplum İsrail'e baskı yapmalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail’in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail’e baskı yapılması gerektiğini belirtti.
"Tatar'ın davet edilmesi Kıbrıs davasına güç kattı"
Azerbaycan Milli Meclisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenecek İklim Zirvesi’ne yönelik davetlerinden ötürü Aliyev’e teşekkürlerini sunarken, hazırlık sürecinde Türkiye’nin her türlü desteği vereceğini, zirvede Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti."