Erdoğan ile Aliyev'den Gazze ve Kıbrıs davası vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail’in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail’e baskı yapılması gerektiğini belirtti.