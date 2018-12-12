Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı.
Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 21 Kasım'da gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı.
Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 21 Kasım'da gerçekleştirmişti.
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