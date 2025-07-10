Erdoğan yeni CHP'yi böyle tanımladı: Haraç partisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan başlayan “hırsızlık, haraç ve rüşvet düzeninin” dalga dalga pek çok il ve ilçeye uzandığını belirterek, “Yani ahtapotun kolları birer birer deşifre olmaya başladı. 100 yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’ye yönelik, “100 yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi” dedi.
AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, CHP’de ortaya çıkan yolsuzlukları eleştirdi.AK Parti ile CHP’nin, 2002 Kasım ayından bu yana halk oylamasıyla 18 defa sandıkta kozlarını paylaştıklarını anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bila istisna bu seçimlerin tamamında, kendi arkadaşlarının ifadesiyle AK Parti ve Cumhur İttifakı ‘CHP’yi yendi de yendi, yendi de yendi.’ Sadece ‘Bay Kemal’i değil yanında yöresinde kim varsa hepsini birden sandığa gömdük. Milletten sandıkta öyle bir şamar yediler ki bir daha kendilerini toparlayamadılar.”
MEYHANE AĞZIYLA KONUŞUYOR
BEDAVA KOMEDİ
AHTAPOTUN KOLLARI DEŞİFRE OLUYOR
GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?
BU SÜREÇTE BİZ YOKUZ
Kimsenin gözünün yaşına bakmayız
- “Basit bir hesabı da dikkatlerinize getirmek istiyorum” vurgusu yapan Erdoğan şu değerlendirmeleri yaptı: “Yargının hesap sorarken parti ayrımı yapmadığından da emin olabilirsiniz. Milletin emanetini devraldığımız 1994’den beri bu konuda daima tavizsiz bir duruş sergiledik. Her kim milletin kesesine, devletin kasasına el uzatıyorsa, Tayyip Erdoğan’dan beridir, AK Parti’den beridir. Her kim rüşvet alıyorsa, haksız kazanç sağlıyorsa, Tayyip Erdoğan’dan beridir, AK Parti’den ve bu davadan beridir. AK Parti’nin, CHP’yi sarmaşık gibi saran rüşvetle, yolsuzlukla, hırsızlıkla işi olmaz, bunlarla işi olanla da işi asla olmaz. Bizim için her zaman öncelikli olan milletimizin hakkıdır, emanetidir; yetimin, öksüzün, fakir fukaranın hakkının olduğu beytülmalin korunmasıdır. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız.”
İklim Kanunu yerli ve millidir
- İklim Kanunu’nun yürürlüğe girdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “İklim Kanunu, tamamen yerli ve milli bir kanundur, halkımızın sırtına yük bindirmek için değil evlatlarımıza daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir gelecek bırakmak için hazırlanmıştır. Değil tarım alanlarımızı, bir karış toprağımızı dahi teslim alacak güç dünya üzerinde henüz mevcut değildir.”
CHP’nin son kurbanı baklava
CHP’lilerin gözaltılar olunca hemen ‘Siyasi operasyon’ dediğini ifade eden Erdoğan şöyle devam etti:
Rüşvet görüntüleri ortaya çıkınca, yerlerine kös kös oturdular. Şimdi CHP Genel Başkanı çıkmış, ‘Şok oldum’ diyor. İyi ki şok oldun. Sen bu kafayla gidersen Özgür Efendi, daha çok şok olursun, mahcup olursun, en sonunda rezil-rüsva olursun. Manavgat rezaletinin bir başka yanı şudur: Bunlar, ellerini attıkları her şey gibi, ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir. CHP zihniyetinin en son kurbanı, baklava olmuştur.
Tıpış tıpış hesap vereceksiniz
Çalınan her kuruşun, alınan her rüşvetin, çökülen her kamu malının hesabını hukuk önünde sormak, yargı ve emniyet birimlerinin asli vazifesidir. CHP Genel Başkanı tehdit, hakaret ve hezeyan dozunu ne kadar artırırsa artırsın, her defasında bu hakikatle yüzleşecektir. İster valizde, ister baklava kutusunda olsun, rüşvet aldıysanız, vatandaşa harcanması gereken kaynakları birilerine peşkeş çektiyseniz, milletin namusunuza emanet ettiği belediyeleri arpalığa çevirdiyseniz, halkın parasını hamuduyla götürdüyseniz, kusura bakmayın, yargıya ‘tıpış tıpış’ hesap vereceksiniz.
Seçim yok Bay Özgür!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısına da işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
Dikkatimi çekti, CHP’nin başındaki zat bir süredir ‘sandık da sandık’ deyip duruyor. Bu ülkede, CHP’nin demokrasiye sapladığı hançerler dışında, sandık daima milletin ve siyasetçinin baş tacı olmuştur. Oysa şunu kendisine bir kere daha hatırlatıyorum; Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, Mahalli İdareler Seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür. Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp, ‘şu tarihte seçim yapılsın’ demek sizin kendi hayaliniz olabilir, ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok. Millet en son seçimde bize yüzde 52,18 ile ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi; Allah’ın izniyle bu süreyi sonuna kadar kullanacağız. Şayet Cumhuriyeti ve demokrasiyi, hukuk önünde hesap veren hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorsanız, hiç kusura bakmayın, millet buna müsaade etmez. Cezaevlerinden meclise tünel kazma işi, siyasetin işi değildir.
Canlı duruşma hayırlı olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarının canlı yayınlanması önerisinin sorulması üzerine “Bahçeli, duruşma yayınlansın açıklaması yaptıysa gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur’ yanıtını verdi.
Tarihi müjdeyi vereceğiz
KANLI PRANGA SÖKÜLECEK
- “Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin rehberliğinde, Türkiye’yi inşallah yarım asırlık bir musibetten kurtarıyor, ülkemizin ayağına vurulmuş bu kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz. Terör duvarı yıkıldıktan sonra, her şey çok daha farklı olacak. Pazartesi günü DEM Parti Meclis Başkanvekili Sayın Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar’ı, Külliyemizde kabul ettik. Kendileriyle oldukça verimli, yapıcı, samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye hedefimizi kuvveden fiile çıkarma irademizi teyit ettik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz.”
BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ
- “Bu hayırlı sürecin herhangi bir yol kazası yaşanmadan, karanlık ve kirli mahfiller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden, mümkün olan en kısa sürede, başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında verdiği güçlü mesajlardan ötürü kendisine bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma, iş birliği ve eş güdüm içinde hareket ettiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de yine birlikte yol yürüyeceğiz. Milletimize, on yıllardır hasretle beklediği o tarihi müjdeyi, Allah’ın izniyle, yine birlikte vereceğiz.”