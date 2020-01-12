Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve Hasan Kılıç Hoca'ya ziyaret

Kamuoyunca Hasan Efendi olarak bilinen Hasan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Ustaosmanoğlu.

Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan, bu akşam resmi programında olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan akşam saatlerinde öğrencilik yıllarından hocası olan M. Emin Saraç'ı İstanbul Fatih'teki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Efendiyi de Fatih'teki evinde ziyaret etti.

Erdoğan'ın Hassan Efendi'ye yaptığı ziyarette Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu da yer aldı.

Erdoğan'ın Hasan Kılıç Hoca'ya yaptığı ziyaretin fotoğraflarını, Mahmut Efendi'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaştı.

Ziyarette Hasan efendi ve mahmud efendi hz oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu hoca hazır bulundu..Ümmetin birliği için dualar edildi pic.twitter.com/0VdpEON0Rg

— m.fatihustaosmanoğlu (@FatihMfosmanog) January 12, 2020



