Gündem Erdoğandan Emin Saraç Hoca ve Hasan Kılıç Hocaya ziyaret
POLİTİKA

Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve Hasan Kılıç Hoca'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından, Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Kılıç Hocayı evlerinde ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamuoyunca Hasan Efendi olarak bilinen Hasan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Ustaosmanoğlu.
Kamuoyunca Hasan Efendi olarak bilinen Hasan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Ustaosmanoğlu.

Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan, bu akşam resmi programında olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan akşam saatlerinde öğrencilik yıllarından hocası olan M. Emin Saraç'ı İstanbul Fatih'teki evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Efendiyi de Fatih'teki evinde ziyaret etti.

Erdoğan'ın Hassan Efendi'ye yaptığı ziyarette Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu da yer aldı.
Erdoğan'ın Hasan Kılıç Hoca'ya yaptığı ziyaretin fotoğraflarını, Mahmut Efendi'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan Emin Saraç hocanın elini öptü
OYNAT
Erdoğan Emin Saraç hocanın elini öptü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Osman Öztürk için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, hocası Öztürk'ün cenazesini omuzlarında taşıdı. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emin Saraç’ın elini öptü.


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