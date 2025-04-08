Erdoğan'dan sahip köpek sorununa ilişkin net açıklama: 'Gerekli talimatları verdim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Türkiye'nin kanayan yarası haline dönüşen sahipsiz köpek sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli talimatları verdiğini belirterek, "Çeteleşmiş lobilerin ortalığı karıştırmasına asla prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sahipsiz köpeklere ilişkin Meclis'ten yasa geçti.
Buna göre köpeklerin güvenli olan barınaklara yerleştirilmesi ve sokaktan toplanması gerekiyor.
Ancak sokaktan toplanmayan her köpek, vatandaşlar için tehlike saçıyor. Geçtiğimiz ay Konya'da 2 yaşındaki Rana, köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
Bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
da bu konu hakkında konuştu.
"Sokaklarımızı güvenli hale getirmeliyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Belediye başkanlarımız sokakları güvenli hale getirmeli"
"Belediye başkanlarımız sokakları güvenli hale getirmeli"
"Sokak hayvanları konusunda belediye başkanlarımızdan sokaklarımızı güvenli hale getirmelerini beklediğimi hatırlatmak istiyorum. AK Parti'nin yönettiği belediyeler, çocuklarının kendini en güvende hissettiği şehirler olmalıdır.
"Çeteleşmiş lobilere aldanmayacağız"
"Çeteleşmiş lobilere aldanmayacağız"
Çeteleşmiş lobilerin ortalığı velveleye vermelerine aldanmayacağız. Kanunları kullanarak daha fazla can yanmadan, daha fazla anne babanın yüreğine evlat acısı düşmeden bu sorunu inşallah bir hal yoluna koyacağız.
"Gerekli talimatları çok net bir şekilde verdim"
"Gerekli talimatları çok net bir şekilde verdim"
Daha fazla can yanmadan, daha fazla annenin babanın yüreğine evlat acısı düşmeden, hepimizi yaralayan trajediler yaşanmadan bu işi hal yoluna koymalıyız. Gerekli talimatları çok net bir şekilde verdim.
Yasalaşma aşamasında olduğu gibi uygulamada da direnç gösteren muhalefet, eninde sonunda milletin feryadına kulak verecek. Kanunu tıpış tıpış uygulamak zorunda kalacak."
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