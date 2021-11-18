Erdoğan’dan tezkere çıkışı: CHP doğrudan Türkiye'ye hedef alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada muhalefete ve sert sözlerle yüklendi, faiz, yeni sondaj gemisi, asgari ücret ve ekonomide atılan adımlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Türkiye’ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktüremeyenlerin ekonomi alanında saldırdıklarını gördük. Neyse ki küresel salgın krizinin tetiklediği gelişmeler bize bu tuzakları kuranları daha beter durumlara düşürmüştür.”

MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ

“Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam, olmam. ABD’ye, Batı’ya, İsrail’e bakın, buralarda faiz aşağılara çekilmişken, bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki faizi savunur hale geliyor. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim, enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim.”

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İŞ ADAMLARINA ‘KREDİ’ TEPKİSİ

“Biz iş adamlarına diyoruz ki, hani sen düşük faizle kredi istiyordun. Ondan sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD’ı vesairesi yüksek faizden bahsediyor. Siz nasıl insansınız. Sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyurun, işte size kredi. Alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz. Dürüst olacaksınız dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyduğunuzda da kalkıp iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit.”

KARARI MERKEZ VERSİN

Erdoğan, faize ilişkin açıklamaları hatırlatılıp “Merkez Bankası’nın yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?” sorusuna “Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin” karşılığını verdi.

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Sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, 45 dakika sürdü. Bahçeli kabulde, Erdoğan’a Türk dünyası haritası hediye etti.

Vekilliği sakıt oldu

İYİ Parti’li Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine küfür etmesine değinen Erdoğan şunları söyledi: “Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde vekilliği sakıt olmuştur. Genel başkanı bir bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından ‘yavşaklar’ diye ifade çıkar mı? Bu çatı bunu da gördü. Milletim işte bu tür bir bayana gereken dersi, cevabı 2023’ün Haziran’ında verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez.”

CHP Türkiye’yi hedef alıyor

Erdoğan şunları söyledi: “Ülkenin ikinci büyük partisinin de kısır hesaplarla, bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüş ve öfkelendirmiştir. CHP’nin tezkere oylamasındaki tutumu Türkiye’yi hedef almaktadır. Daha vahimi bu tutum değişikliğinin CHP’nin kendi iradesiyle değil, sınırlarımız dışında verilen talimatlarla gerçekleşmiş olmasıdır. Bu oylamadan sonra CHP’nin sırtını kimler sıvazlıyor, CHP’ye kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar tutuyor demektir. Önceleri ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç, bir süredir milli çıkarlarımıza somut darbeler vurma safhasına geçmiştir. CHP, yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Bir yanlarına güya milliyetçi, memleket sever bir partiyi, diğer yanına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan, arkalarına da kırık dökük kim varsa takan CHP’yi yönlendirenler, kendileri için görünüşte karlı ama ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyorlar. Nasıl bunca yıldır vesayetçiler, darbeciler, terör örgütleri, finans ve medya baronları üzerinden önümüze kurulan tuzakları birer birer bozduysak, bu senaryoyu da yırtıp atacağız.” Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklamasıyla ilgili şunları söyledi: “Son günlerde ‘helalleşelim’ demeye başladı. Ey Bay Kemal sen önce git, benim başörtülü bacılarımdan özür dile. Utanmadan, sıkılmadan ‘Onların hukukunu biz koruduk’ diyorsun, neyi korudun? Hayatın yalan. Her tarafı lime lime dökülen bu bukalemun siyaseti milletimizin takdirine havale ediyoruz.”

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50+1’de karar parlamentonun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, “Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?” şeklindeki soruya, “Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz” yanıtını verdi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider

Yeni sondaj gemisi ayrı bir güç katacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz sondaj çalışmalarıyla ilgili de yeni bir müjdeyi duyurdu. Erdoğan, “Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknoloji ile donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır gemidir. Dünyada bundan 5 gemi bulunuyor” diye konuştu. Sorular üzerine Erdoğan, “İsmini henüz belirlemedik ama sıfır kilometre. İnşallah ayrı bir güç katacak” dedi.

Pedro Sanchez-Recep Tayyip Erdoğan

Ortak zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Sanchez, görüşmenin ardından Hükümetlerarası Zirve Oturumu’na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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İspanya ile yeni uçak gemisi