Erdoğan'ın makas koleksiyonu 800'ü aştı: Her biri bir açılış hikayesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlık görevini üstlendiği 15 Mart 2003 tarihinden bu yana binlerce eser ve hizmetin açılışını yaptı.
Törenlerde kurdele kesti. “Her makas kimin elindeyse bugünün hatırasına onda kalacak” diyerek bu kurdele ve makasların hepsini sakladı, koleksiyonuna kattı. Havalimanları, şehir hastaneleri, otoyollar, barajlar, enerji santralleri, köprüler, fabrikalar ve daha birçok dev projenin açılışına tanıklık eden, bugüne kadar da özenle saklanan 800’ün üzerinde makas şimdi umhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nda sergileniyor.
SAYISIZ ESER AÇILDI
Koleksiyondaki en eski makas, Rize’de 22 Eylül 2003’te gerçekleştirilen toplu açılış töreninden. Birçok toplu açılış törenine ait makasların yer aldığı koleksiyon, 19 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde, Türkiye’nin her bir ilinde yapılan yatırımları da gözler önüne seriyor.
Koleksiyonda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında inşa edilen ve ziyaretçilere 15 Temmuz hain darbe girişimi unutturmayacak 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açılış töreninden makas da yer alıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara’da yer alan Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi’nin açılışının yapıldığı makas ve kurdeleler de sergiye eklenecek.
O makaslar da burada
- Koleksiyonda sadece yurt içinde gerçekleştirilen açılışların makasları bulunmuyor. Binlerce kilometre uzaklardaki açılışlarda kullanılan makaslar da koleksiyona dahil oldu. Bunlardan en dikkat çekeni 20 Eylül 2021’de New York’ta Türk Evi’nin açılışında kullanılan makas. Yine farklı tarihlerde Rusya’da Moskova Merkez Camisi, Bosna Hersek’te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Hünkar Camisi, Irak’ta Erbil Havalimanı ve Erbil Başkonsolosluğu, Macaristan’da Gülbaba Türbesi, New York ve Japonya’da Ara Güler Sergisi açılışında kullanılan makaslar da sergide.