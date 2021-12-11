Gündem Erdoğanın makas koleksiyonu 800ü aştı Her biri bir açılış hikayesi
ANKARA

Erdoğan'ın makas koleksiyonu 800'ü aştı: Her biri bir açılış hikayesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakanlık yıllarından bu yana yaptığı tüm açılışların makas ve kurdelelerinin muhafaza edilmesiyle ortaya dev bir koleksiyon çıktı. 800’ün üzerinde makas şimdi Cumhurbaşkanlığında sergileniyor.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Erdoğanın makas koleksiyonu 800ü aştı: Her biri bir açılış hikayesi ​​
Koleksiyondaki en eski makas, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 22 Eylül 2003’te Rize’de gerçekleştirdiği toplu açılış töreninden.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlık görevini üstlendiği 15 Mart 2003 tarihinden bu yana binlerce eser ve hizmetin açılışını yaptı.

Törenlerde kurdele kesti. “Her makas kimin elindeyse bugünün hatırasına onda kalacak” diyerek bu kurdele ve makasların hepsini sakladı, koleksiyonuna kattı. Havalimanları, şehir hastaneleri, otoyollar, barajlar, enerji santralleri, köprüler, fabrikalar ve daha birçok dev projenin açılışına tanıklık eden, bugüne kadar da özenle saklanan 800’ün üzerinde makas şimdi umhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nda sergileniyor.

Koleksiyondaki en eski makas, Rize’de 22 Eylül 2003’te gerçekleştirilen toplu açılış töreninden.
Koleksiyondaki en eski makas, Rize’de 22 Eylül 2003’te gerçekleştirilen toplu açılış töreninden.

SAYISIZ ESER AÇILDI

Koleksiyondaki en eski makas, Rize’de 22 Eylül 2003’te gerçekleştirilen toplu açılış töreninden. Birçok toplu açılış törenine ait makasların yer aldığı koleksiyon, 19 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde, Türkiye’nin her bir ilinde yapılan yatırımları da gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
FOTOĞRAF 17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık döneminden itibaren açılış ve temel atmalarını gerçekleştirdiği tesislerde kullandığı 800'ü aşkın makas ve kurdele, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazeteciler için sergilendi.
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Koleksiyonun ilk parçası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül 2003'te Rize Pazar Ortak Açılış ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde kullandığı makas oldu.
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Serginin son parçasını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi'nin açılışında kullandığı makas oluşturdu.
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Serginin, yakın zamanda açılışı yapılan diğer makas ve kurdelelerle büyüyeceği ayrıca birçok açılışın ise buton kullanılarak gerçekleştirildiği öğrenildi.
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Sergide, otoyollar, şehir hastaneleri, enerji santralleri, toplu açılışlar, tünel ve barajların yanı sıra AK Parti Genel Merkezi'nin yeni binasının açılışında kullanılan makas ve kurdeleler yer alıyor.
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Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından protokol rengi olarak turkuazın kullanılmasıyla birlikte sergideki kurdelelerin 2007 yılından itibaren kırmızıdan turkuaza dönmesi de dikkat çekti.<br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden başlayarak bugüne kadar tesislerin açılışını yaparken kullandığı makas ve kurdeleler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilendi.

Koleksiyonda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında inşa edilen ve ziyaretçilere 15 Temmuz hain darbe girişimi unutturmayacak 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açılış töreninden makas da yer alıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara’da yer alan Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi’nin açılışının yapıldığı makas ve kurdeleler de sergiye eklenecek.

O makaslar da burada

  • Koleksiyonda sadece yurt içinde gerçekleştirilen açılışların makasları bulunmuyor. Binlerce kilometre uzaklardaki açılışlarda kullanılan makaslar da koleksiyona dahil oldu. Bunlardan en dikkat çekeni 20 Eylül 2021’de New York’ta Türk Evi’nin açılışında kullanılan makas. Yine farklı tarihlerde Rusya’da Moskova Merkez Camisi, Bosna Hersek’te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Hünkar Camisi, Irak’ta Erbil Havalimanı ve Erbil Başkonsolosluğu, Macaristan’da Gülbaba Türbesi, New York ve Japonya’da Ara Güler Sergisi açılışında kullanılan makaslar da sergide.
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