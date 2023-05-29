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Erdoğan’ın oyları İstanbul’da da arttı

Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçiminde İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 48,56, Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 46,68 olmuştu. İkinci tur seçimlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oy oranının yüzde 1,5 artırarak yüzde 48.2’ye yükseltti.

Haber Merkezi
04:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda olduğu gibi ikinci turda da aynı ilçelerde seçimi önde tamamladı. Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Kağıthane; Anadolu Yakası’nda Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Şile’de üstünlük elde etti.

EN YÜKSEK ORAN SULTANBEYLİ’DE

Erdoğan, ikinci turda da yine aynı ilçelerde oylarını artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da en yüksek oranda oyu Sultanbeyli’den aldı. Sultanbeyli’de ilk turda yüzde 65,17 olan oy oranını, ikinci turda yüzde 67,1’e çıkardı. Sultanbeyli’yi sırasıyla Esenler, Arnavutköy, Sultangazi takip etti. İstanbul’da yüzde 51,75 oy alan Kılıçdaroğlu da ilk turda olduğu gibi ikinci turda da en yüksek oyu yüzde 82,4 oranıyla Kadıköy’den aldı. Kadıköy’ü ikinci turda da Beşiktaş, Bakırköy ve Adalar takip etti.




#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul
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