Erdoğan’ın oyları İstanbul’da da arttı

Erdoğan, ikinci turda da yine aynı ilçelerde oylarını artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da en yüksek oranda oyu Sultanbeyli’den aldı. Sultanbeyli’de ilk turda yüzde 65,17 olan oy oranını, ikinci turda yüzde 67,1’e çıkardı. Sultanbeyli’yi sırasıyla Esenler, Arnavutköy, Sultangazi takip etti. İstanbul’da yüzde 51,75 oy alan Kılıçdaroğlu da ilk turda olduğu gibi ikinci turda da en yüksek oyu yüzde 82,4 oranıyla Kadıköy’den aldı. Kadıköy’ü ikinci turda da Beşiktaş, Bakırköy ve Adalar takip etti.