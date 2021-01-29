Gündem Erdoğanın oyu yüzde 52 AK Partinin oyu yüzde 42
ANKARA

​Erdoğan'ın oyu yüzde 52: AK Parti'nin oyu yüzde 42

Erdoğan'ın oyu yüzde 52: AK Parti'nin oyu yüzde 42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yaptırdıkları son ankete göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunun yüzde 52, AK Parti’nin oyunun 42,1 çıktığını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun ise partisi içinde beğenirlikte 5. sırada bulunduğunu söyleyen Ünal, “2 yıldan beri hiç bir araştırmada, ne cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de AK Parti’nin oylarında bir değişiklik oldu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahir Ünal
Mahir Ünal

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bir soru üzerine CHP'nin 5. kol faaliyeti yürüttüğünü belirten Ünal, CHP ile HDP'yi ayrı bir yerde, İYİ Parti ile Saadet Partisini ayrı bir yerde tuttuğunu söyledi. Ünal, "Diyorlar ki işte 'Millet İttifakı'nı parçalamak istiyorsunuz'. Hayır. Bunu bir siyasal tespit olarak söylüyorum, bu böyle. Diğer taraftan söylediğimiz bir şey var. Biz Türkiye'nin yanında olan herkesle konuşuruz, konuşmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülkeyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülkeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yerli aşı çalışmaları ile ilgili müjde veren Erdoğan, '436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. 3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzere' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülke olduğunu söyledi.


  • Ünal, AK Parti'nin her ay üç ayrı şekilde ve üç firmaya Türkiye gündemi araştırması yaptırdığını ifade ederek, "2 yıldan beri hiç bir araştırmada, ne cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de AK Parti'nin oylarında bir değişiklik oldu. Yani Cumhurbaşkanımızın oyu 52'nin altına düşmedi, AK Parti'nin oyu da 40'ın altına düşmedi. 40-44 bandında AK Parti gidip geliyor. Cumhurbaşkanımız da 51-54 bandında gidip geliyor" bilgisini verdi.

Ünal, bu araştırmalarda performans değerlendirmeleri, toplumsal olaylar ve bunlarla ilgili halkın algısını da sorduklarını bildirerek, "Burada ilginç bir veri var. Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisi içerisinde beğenirlikte 5. sırada. Yani aslında bunun da nasıl bir kriz oluşturduğunu düşünmek lazım. Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 52, AK Parti'nin oyu da 42,1 en son yapılan araştırmada" dedi.

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