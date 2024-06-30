Ereğli'de mayın alarmı: Kontrollü şekilde imha edildi

Geçen yıl Karadeniz’deki doğal gazını sisteme vermeye başlayan Türkiye’nin toplam üretimi 2022'ye göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküp oldu. Bu üretimde Sakarya Gaz Sahası’nın payı yüzde 41,8 oldu. 10 bin kilometrekarelik sahada üretim yapılan kısım 2 bin 200 kilometrekareden oluşuyor. Filyos’ta da günlük doğal gaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı.