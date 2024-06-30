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Ereğli'de mayın alarmı: Kontrollü şekilde imha edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kıyıya yakın bölgede tespit edilen 1 metre büyüklüğündeki mayın, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

17:08 - 30/06/2024 Pazar
IHA
Zonguldak/Ereğli
Zonguldak/Ereğli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde plajlar mevkiinde kıyıya yakın bir bölgede tespit edilen 1 metre büyüklüğündeki mayın, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.


Operasyon nedeniyle Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren plajlar bölgesine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Mayının imha edilmesi sırasında Karadeniz Ereğli-Alaplı arasındaki karayolu yaklaşık 1 saate yakın trafiğe kapatıldı. Bu süreçte uzun araç kuyrukları oluşurken, patlamanın ardından yol tekrar trafiğe açılarak trafik akışı normale döndü. Yetkililerin olayla ilgili araştırması devam ediyor.



#Karadeniz
#Zonguldak
#mayın
#Ereğli
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