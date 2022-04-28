Eren Abluka-7 operasyonu başlatıldı: Tunceli'de yapılan operasyona 622 personel katılıyor

Karşıyaka'da 15 yolcusu bulunan belediye otobüsü alev topuna döndü

İzmir Karşıyaka'da bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yanarak kullanılamaz hale geldi.



Dumanı fark eden şoför aracı yolun sağına çekip, 15 yolcuyu tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motordan çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri , alev topuna dönen otobüsü söndürdü, otobüs kullanılmaz hale geldi. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.