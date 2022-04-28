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Gündem Eren Abluka-7 operasyonu başlatıldı Tuncelide yapılan operasyona 622 personel katılıyor
TUNCELİ

Eren Abluka-7 operasyonu başlatıldı: Tunceli'de yapılan operasyona 622 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Eren Abluka-7 operasyonu başlatıldı: Tuncelide yapılan operasyona 622 personel katılıyor
Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli'de "Eren Abluka-7 (Tunceli-Buzlutepe) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

İHA

Tunceli İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresindeki operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 622 personel, 40 operasyonel tim görev aldı.

İHA

Operasyonun birinci gününde, Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İHA

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.

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