​Eren Bülbül'ün adı göklerde yaşatılacak

Türk Hava Yolları'nın bünyesine kattığı uçak için açtığı adı ne olsun anketine, 50 binden fazla #AdıErenOlsun paylaşımı geldi.

Kampanyaya bir çok ünlü isim destek verirken, BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan önemli bir paylaşım geldi. .

Bayraktar #AdıErenOlsun etiketi altında yaptığı paylaşımda, SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.