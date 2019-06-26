​Eren Bülbül'ün adı göklerde yaşatılacak

Türk Hava Yolları'nın bünyesine kattığı uçak için açtığı adı ne olsun anketine, 50 binden fazla #AdıErenOlsun paylaşımı geldi.
Kampanyaya bir çok ünlü isim destek verirken, BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan önemli bir paylaşım geldi. .
Bayraktar #AdıErenOlsun etiketi altında yaptığı paylaşımda, SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.
pkk tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. 🌷✈🚀🇹🇷
Semalarımızda Hür ve Özgür...#AdıErenOlsun https://t.co/ZGnc70urQN
pkk tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. 🌷✈🚀🇹🇷