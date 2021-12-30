​Ergene taştı: Trakya sele teslim oldu

Trakya’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde debisi artan Ergene Nehri, bazı alanlarda yatağından taşarak etrafa yayılmaya başladı.

İlçeden geçen Ergene Nehri’nin debisi 24 saatte 7,5 kat arttı. Su seviyesi 17 metreküp/saniyeden 131 metreküp/saniyeye yükselen nehir, bazı alanlarda yatağından çıktı, tarım arazilerine doğru yayıldı.

İlçe ile aynı adı taşıyan tarihi Uzunköprü’nün restorasyona alınması nedeniyle Meriç ile Uzunköprü arasında açılan yeni kara yolu da sular altında kalarak, ulaşıma kapandı. Bölgede onarım çalışmaları sürüyor.

Sel nedeniyle kara yolu sular altında kaldı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ergene Nehri’nin yatağından taşmasıyla Çiftlikköy ile Salarlı köyleri arasındaki alternatif yol ulaşıma kapandı. Nehrin iki yakasında bulunan Çiflikköy ile Salarlı köyleri arasındaki alternatif yol, nehrin taşması nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu köylere ulaşım diğer güzargahlar üzerinden sağlanabiliyor.

REKLAM

Ergene Nehri’ne akan Kırkkavak Deresi’nde ise seviye düşüşe geçti. Önceki gece Atatürk Mahallesi’nde, dere yer yer yatağından çıkarak baskınlara neden olmuştu.

Turuncu alarm verilen bölgede Ergene Nehri’nin son 24 saatte debisi 7,5 kat arttı

Dere yatağına yakın sitelerdeki vatandaşlar bölgeden tahliye edilmişti. Gece yağışın şiddetinin düşmesiyle derenin seviyesi de tehlike arz eden boyuttan aşağı seviyeler indi. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu ilçede ara ara şiddetini artıran sağanak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trakya için sarı kodlu yağış uyarısı bulunuyor. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sağanağın olumsuzluklarını bertaraf etmek amacıyla ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

REKLAM

Sel nedeniyle mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı.

Kırklareli'nde mahsur kalanları askeri araç ve botlarla kurtardılar

Trakya’yı etkisi altına alan sağanak, Kırklareli'nde de taşkınlara sebep oldu. Lüleburgaz Deresi’nin önceki gece taşması sonucu Küme Evler mevkisinde evlerinde mahsur kalanlar, askeri araçlarla kurtarıldı. Yıldırım Mahallesi’ndeki 2 katlı binada oturan ve sel nedeniyle mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişilik aile de dün AFAD ekiplerince botla alınarak kurtarıldı. Evlerinden tahliye edilen 50 kişi ilçedeki otellere yerleştirildi.

Trakya’yı etkisi altına alan sağanak taşkınlara sebep oldu.

OYNAT 00:38 Kırklareli'de evini su basan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Hiçbir eşyam kalmadı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Derenin taşmasıyla birden evlerini su bastığını belirten Suat Boztan, 'Ben böyle bir taşkın görmedim. 20 senede aldığım bütün eşyalar hepsi gitti. Hala içeriden su temizliyorum ve hala içerisi çamur içinde. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi’nin taşması sonucu Kurtuluş Mahallesi’nde ev ve iş yerlerini su bastı. Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca-Lüleburgaz karayolu üzerindeki Kaynarca Deresi taştı. Kırklareli Valiliği “Ekiplerimizin bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Meydana gelen tüm mağduriyetler devletimiz tarafından giderilecektir.” denildi.

FOTOĞRAF 16 Trakya'da etkisini sürdüren sağanak yağış, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçesinde sele neden oldu. Yağışın etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Deresi, Yıldırım Mahallesi'nin Kümevleri mevkiinde taştı. Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katları sular altında kaldı. Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edildi. Evlerinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla evlerinden alınarak, misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleştirildi. Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi'nin taşması sonucu Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kepçelerle tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarını Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül de yerinde takip etti. Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca-Lüleburgaz karayolu üzerindeki Kaynarca Deresi taştı. İlçe merkezindeki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün boyu devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Alpullu beldesi başta olmak üzere yağışlardan etkilenen bölgelerde Vali Osman Bilgin'in yönetiminde AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Kızılay, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, \"Ekiplerimizin ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir... Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir... Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun” denildi. İlçenin Yılmaz ve Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlar ile tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar otellere götürüldü. 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı, UMKE, AFAD ve belediye personelleri bölgede hazır halde bekleyişlerini sürdürüyor. Kırklareli’ni sel vurdu: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı Kırklareli'nde sağanak yağış, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde taşkınlara neden oldu. Yağış sonrası selin vurduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlatıldı. Kısa sürede harekete geçen AFAD, UMKE, DSİ, İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan askeri birliklerde tahliye ve müdahale çalışmalarına destek verdi. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



