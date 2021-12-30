​Ergene taştı: Trakya sele teslim oldu

Trakya’daki sağanak, Edirne ve Kırklareli’de taşkınlara neden oldu. Ergene Nehri için ‘turuncu alarm’ verildi. Debisi 7,5 kat artan Ergene, Uzunköprü’de taşarken, tarım alanları ve karayolu sular altında kaldı.
Trakya’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde debisi artan Ergene Nehri, bazı alanlarda yatağından taşarak etrafa yayılmaya başladı.
İlçeden geçen Ergene Nehri’nin debisi 24 saatte 7,5 kat arttı. Su seviyesi 17 metreküp/saniyeden 131 metreküp/saniyeye yükselen nehir, bazı alanlarda yatağından çıktı, tarım arazilerine doğru yayıldı.
İlçe ile aynı adı taşıyan tarihi Uzunköprü’nün restorasyona alınması nedeniyle Meriç ile Uzunköprü arasında açılan yeni kara yolu da sular altında kalarak, ulaşıma kapandı. Bölgede onarım çalışmaları sürüyor.
TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ergene Nehri’nin yatağından taşmasıyla Çiftlikköy ile Salarlı köyleri arasındaki alternatif yol ulaşıma kapandı. Nehrin iki yakasında bulunan Çiflikköy ile Salarlı köyleri arasındaki alternatif yol, nehrin taşması nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu köylere ulaşım diğer güzargahlar üzerinden sağlanabiliyor.
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Ergene Nehri’ne akan Kırkkavak Deresi’nde ise seviye düşüşe geçti. Önceki gece Atatürk Mahallesi’nde, dere yer yer yatağından çıkarak baskınlara neden olmuştu.
Dere yatağına yakın sitelerdeki vatandaşlar bölgeden tahliye edilmişti. Gece yağışın şiddetinin düşmesiyle derenin seviyesi de tehlike arz eden boyuttan aşağı seviyeler indi. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu ilçede ara ara şiddetini artıran sağanak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trakya için sarı kodlu yağış uyarısı bulunuyor. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sağanağın olumsuzluklarını bertaraf etmek amacıyla ilçede çalışmalarını sürdürüyor.
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Kırklareli'nde mahsur kalanları askeri araç ve botlarla kurtardılar
Trakya’yı etkisi altına alan sağanak, Kırklareli'nde de taşkınlara sebep oldu. Lüleburgaz Deresi’nin önceki gece taşması sonucu Küme Evler mevkisinde evlerinde mahsur kalanlar, askeri araçlarla kurtarıldı. Yıldırım Mahallesi’ndeki 2 katlı binada oturan ve sel nedeniyle mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişilik aile de dün AFAD ekiplerince botla alınarak kurtarıldı. Evlerinden tahliye edilen 50 kişi ilçedeki otellere yerleştirildi.
Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi’nin taşması sonucu Kurtuluş Mahallesi’nde ev ve iş yerlerini su bastı. Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca-Lüleburgaz karayolu üzerindeki Kaynarca Deresi taştı. Kırklareli Valiliği “Ekiplerimizin bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Meydana gelen tüm mağduriyetler devletimiz tarafından giderilecektir.” denildi.