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Ermenistan vatandaşı Elazığ'da ihtida töreniyle Müslüman oldu

Elazığ'da yaşayan Ermenistan vatandaşı Bella Ghazaryan, İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Ghazaryan, "Berna" ismini aldı.

18:52 . 6/10/2023 Cuma
AA
Elazığ'da yaşayan Ermeni vatandaş Müslüman oldu

Elazığ'da yaşayan Ermeni vatandaş Müslüman oldu

Ermenistan vatandaşı Bella Ghazaryan, Elazığ'da Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Elazığ'da yaşayan Bella Ghazaryan, İl Müftülüğü'ne Müslüman olmak için başvuruda bulundu.

Bella Ghazaryan, için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Törende, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Bella Ghazaryan'a İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bella Ghazaryan, "Berna" ismini aldı.

Duanın okunduğu törende Müftü Üstündağ, Berna Ghazaryan'ı tebrik ederek ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.



#Elazığ
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#Müftülük
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