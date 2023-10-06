Ermenistan vatandaşı Elazığ'da ihtida töreniyle Müslüman oldu

Elazığ'da yaşayan Bella Ghazaryan, İl Müftülüğü'ne Müslüman olmak için başvuruda bulundu.

Törende, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Bella Ghazaryan'a İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Duanın okunduğu törende Müftü Üstündağ, Berna Ghazaryan'ı tebrik ederek ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.