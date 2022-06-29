Gündem Ermenistanla Viyanada 4 zirve
ANKARA

Ermenistan’la Viyana’da 4. zirve

Dış politikada normalleşme sürecinin Ermenistan ayağında dördüncü toplantı cuma günü Viyana’da gerçekleşecek. Sürç için atanan Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile masaya oturacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan’la Viyana’da 4. zirve
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2007’de ilk adımları atılan ancak sonraki yıllarda sekteye uğrayan Ermenistan’la normalleşme çabaları Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrasında yeniden gündeme geldi. Bu çerçevede özel temsilciler arasında ilk tur 14 Ocak’ta yapılırken kısmi ilerleme de sağlandı. Ermenistan tarafı uzun süredir devam ettirdiği Türk mallarına yönelik ambargoya son verdi. İki ülke karşılıklı uçak seferi sayısının artırılması konusunda anlaşma sağladı. İki ülke yapılacak toplantılar boyunca sürecin tam normalleşme hedefi ve ön şart olmaksızın sürdürülmesi konusunda anlaştı.

ZENGEZUR KORİDORU MASADA OLACAK

İki ülke arasında Viyana’da yapılan ikinci toplantı sonrasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 11-13 Mart’ta Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı. Normalleşme toplantılarının üçüncü turu da Viyana’da düzenlendi. 1 Temmuzda yapılacak dördüncü toplantıda enerji ve enerji altyapısı alanında iş birliğinin geliştirilmesi, yeni bağlantıların açılması konuları görüşülecek. Masada olması beklenen konu başlıklarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında kurulacak olan Zengezur koridorunun olması bekleniyor. Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak olan koridoru Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan destekliyor. Türkiye koridora ilişkin destek ve beklentisini son olarak geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağzından “Koridorun, bir an önce açılmasını bekliyoruz” ifadeleriyle kayda geçirmişti.

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