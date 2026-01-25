Erzincan Valiliği'nden dar gelirli ailelere doğal gaz müjdesi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini belirterek, maddi imkânı yetersiz olan ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan aileler için gerekli tespitlerin yapılacağını ifade etti. Yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğal gaz desteği verileceği bildirildi.