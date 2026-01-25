Erzincan Valiliği'nden dar gelirli ailelere doğal gaz müjdesi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yapılacak incelemelerin ardından dar gelirli ailelere uygun görülmesi durumunda doğal gaz desteği verileceğini bildirildi.
Erzincan’da doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere Erzincan Valiliği tarafından destek sağlanacak.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini belirterek, maddi imkânı yetersiz olan ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan aileler için gerekli tespitlerin yapılacağını ifade etti. Yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğal gaz desteği verileceği bildirildi.
Uygulamanın, özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmesi hedefleniyor.