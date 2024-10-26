Erzincan'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da trafik kazası
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Sabah saatlerinde
Erzincan-Refahiye
kara yolunun Teknecik köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Hanifi A. yönetimindeki yabancı plakalı araç ile Ahmet K.Y.'nin kullandığı 46 KY 069 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada iki sürücü ile Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş. hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Soruşturma başlatıldı
Çarpışma sonucu araçlardan biri alev alırken, yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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