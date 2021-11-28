Gündem Erzincanda feci kaza Yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı
ERZİNCAN

Erzincan'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Erzincanda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı
Erzincan'da devrilen yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı.

Ünal G'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı.

Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.

AA

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA

Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.

AA

AA

AA

Katliam gibi kaza: Meksika'da freni arızalanan otobüsün evlere çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Katliam gibi kaza: Meksika'da freni arızalanan otobüsün evlere çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti

Bulgaristan'da facia: Yanan otobüste 12'si çocuk 46 yolcu can verdi
DÜNYA
Bulgaristan'da facia: Yanan otobüste 12'si çocuk 46 yolcu can verdi

Halk otobüsünün freni patladı: Kırmızı ışıkta bekleyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı
GÜNDEM
Halk otobüsünün freni patladı: Kırmızı ışıkta bekleyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı

Üsküdar’da iki İETT otobüsü birbirine girdi: Şoför yaralandı
GÜNDEM
Üsküdar’da iki İETT otobüsü birbirine girdi: Şoför yaralandı
Dua edelim bir şey olmasın

'Dua edelim bir şey olmasın'

Dev uçakla Erzurum'a getirildi: Avrupa'nın en büyüğü olacak
Cüneyt Çakır endişesi

Cüneyt Çakır endişesi

​Trabzon maçına atanması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Komandolar girilemez denilen bölgede: PKKnın sözde bölge sorumlularının kullandığı mağara ele geçirildi

​Emniyet, Jandarma ve güvenlik korucuları, PKK'ya 2021'de ağır darbe vurdu.

Liste güncellendi: 200 bin liranın altında iki marka kaldı.

​İHH gönüllüsü 4 yiğidi kaybettik.

Siyah beyazlılar, ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor.

​Müslüme soruşturması ile ilgili yeni gelişme.

İzlediği diziden etkilendi, 'tam bağımsız dağ adamı' oldu.

​Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı.

​'Şehir değiştiren' köy yeni yerine taşınmak için gün sayıyor.

Türkmenistan'la 9 maddelik ortak bildiri imzalandı.

​Yıldız Sarayı'na ait hiç yayımlanmamış belgeler arşivlerden gün yüzüne çıkarıldı.

​Fuat Oktay: Döviz kurları üzerinden yürütülen kampanya sonuçsuz kalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.