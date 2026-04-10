Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan’da fırınlara sıkı denetim: Gramaj eksiğine ceza

21:4310/04/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Denetimlerde el konulan simitler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Erzincan Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde fırın ve unlu mamul üretimi yapan 77 iş yerini denetledi. Kontrollerde gramaj eksikliği tespit edilen bir işletmeye cezai işlem uygulanırken, el konulan simitler huzurevi ve sevgi evlerine gönderildi. Denetimlerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tandır ekmeği, simit ve ekmek üretimi yapan 77 iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde gramaj eksikliği tespit edilen 1 işletmeye cezai işlem uygulanırken, el konulan simitlerin huzurevi ve sevgi evlerine gönderildiği bildirildi.



#Erzincan
#Simit
#Gramaj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF! 12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi, af var mı? ADALET BAKANLIĞI duyuruları