Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu dört kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu dört kişi yaralandı

27/11/2025, Perşembe
Erzincan'da yaşanan kazada iki araç çarpıştı.
Erzincan'da yaşanan kazada iki araç çarpıştı.

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ş.Y. (22) idaresindeki 24 DP 298 plaka otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı'nda E.B'nin kullandığı 24 ABY 828 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile S.B. (29) ve E.B. (5) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



YASAL UYARI

