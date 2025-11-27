Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu dört kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile S.B. (29) ve E.B. (5) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.