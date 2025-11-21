Erzincan'da tehlikeli sorumsuzluk: Şaplı hayvanlar meraya atıldı

Erzincan’ın Başpınar köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından şap hastalığından telef olan büyükbaş hayvanların gece saatlerinde meraya bırakılması, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini endişelendirdi. Köylüler, hastalığın yayılma riskinin arttığını belirterek yetkililerden acil çözüm istedi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede daha önce de benzer vakalar yaşandı ve belediye ekipleri meraya atılan hastalıklı hayvanları kaldırdı. Ancak olayların devam etmesi, köylülerde tepkiye neden oldu.

Küçükbaş hayvan üreticisi Mustafa Uludağ, son günlerde aynı durumun tekrarlandığını belirterek, "Gece saatlerinde ölen hayvanları kimseye fark ettirmeden meraya bırakıyorlar. Bu hayvanlar şap hastalığından ölüyor. Bizim sürülerimiz de risk altına giriyor. Bunu yapanların tespit edilip cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Üreticilerden Erkan Çimtay ise hastalık riskinin her geçen gün arttığını dile getirerek, "Koyunlarımızı burada otlatıyoruz. Şaplı, hastalıklı ineği getirip buraya atmışlar. Tanınmaması için küpesini bile sökmüşler. Hastalık hızla yayılıyor. Biz bu durumdan şikayetçiyiz ve çözüm bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Köylüler, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi için kontrollerin artırılması, sorumluların tespit edilmesi ve caydırıcı cezalar uygulanmasını talep ediyor. Bölge halkı, hem hayvan sağlığı hem de geçim kaynaklarının korunması adına ilgili kurumların ivedilikle harekete geçmesini bekliyor.



