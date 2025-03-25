Erzincan'da tarım akademisi başlıyor

Erzincan'da başlayacak olan Tarım Akademisi ile meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, süs bitkileri, yemeklik tane baklagiller, tıbbi aromatik bitkiler, bitki sağlığı ve toprak su kaynakları gibi birçok konuda uzmanlardan çiftçilere bilgi akışı sağlanacak.





TARIM AKADEMİSİ ÇALIŞMALARI İÇİN START VERİLDİ





Erzincan, Erzurum, Malatya, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Sivas, Tunceli illerinin sorumluluk sahasını oluşturduğu ve Ar-Ge çalışması yürüten ve çok sayıda projeyi aynı anda yürüten Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzincan'da Tarım Akademisi çalışmalarına start verdi.





Tarımsal aktivitelerin üst düzeyde uygulandığı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, sahip olduğu tecrübe, yürüttüğü proje sonuçları, yaptığı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının sonuçlarını Erzincan ve ilçelerinde aynı zamanda ise sorumluluk sahasında bulunan 16 ildeki çiftçilerle paylaşacak.





Erzincan'da hayata geçirilecek Tarım Akademisi ile uzmanlardan çiftçilere bilgi akışı sağlanacak, modern tarımın ilkelerinin hayata geçirilmesi noktasında hem Erzincan hem de bölge illeri için önemli adımlar atılacak.





Hayata geçirilecek olan Erzincan Tarım Akademisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, modern tarımın ilkelerini ve gereklerini bölge çiftçisiyle paylaşacaklarını ifade etti.

Enstitü Müdürü Samet Karataş, yaptığı açıklamada; "Erzincan Tarım Akademisi çalışmalarını başlattık. İlimizin 8 ilçesinde ve görev alanımızdaki diğer İllerden gelen talepler doğrultusunda çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve özel sektörden gelen talepleri göz önüne alarak; enstitümüz çalışma konularında eğitim, seminer, panel, konferans gibi etkinlikler düzenleyerek bilgi ve tecrübelerimizi çiftçilerimize aktaracağız" şeklinde konuştu.



