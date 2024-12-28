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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

10:4728/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
AA
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Erzincan'da şarampole uçan otobüsteki yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Erzincan'da şarampole uçan otobüsteki yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu, kazada 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole uçtu.


Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi.


Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.


#Erzincan
#KAZA
#otobüs

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