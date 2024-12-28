Erzincan'da şarampole uçan otobüsteki yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu, kazada 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole uçtu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.
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