Erzurum ve çevreleri için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, bölgede (sorumluluk alanlarındaki Erzurum ile Erzincan, Ardahan ve Bayburt'ta) yerel kuvvetli sağanak ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörüldüğünden "sarı" kod" uyarısında bulunuldu.