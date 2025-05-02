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Erzurum ve çevreleri için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Erzurum ve çevreleri için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

09:372/05/2025, Cuma
AA
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Erzurum ve çevresinde beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı" kod"lu uyarı yapıldı.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, bölgede (sorumluluk alanlarındaki Erzurum ile Erzincan, Ardahan ve Bayburt'ta) yerel kuvvetli sağanak ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörüldüğünden "sarı" kod" uyarısında bulunuldu.


Yağış anında ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.


ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUM TAHMİNİ



#Erzurum Valiliği
#Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
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