Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem

07:2024/10/2025, Cuma
DHA
Yerin 9.93 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.07'de, merkez üssü Erzurum'un Palandöken ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


