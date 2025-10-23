Depremin çevre illerde hissedildiği bildirildi.
Kahramanmaraş'ta saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, korkutan depremin yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.
Kahramanmaraş'ta saat 22.08'de merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen korkutan depreme ilişkin detayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
