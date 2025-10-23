Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

22:1823/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Depremin çevre illerde hissedildiği bildirildi.
Depremin çevre illerde hissedildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, korkutan depremin yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ta saat 22.08'de merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen korkutan depreme ilişkin detayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.



#Kahramanmaraş
#Deprem
#Türkoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kura listesi ve sorgulama ekran