Erzurum'da artçılar sürüyor

Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar devam ediyor. Öte yandan Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde; 04:30'da 4.5, 04:43'de 2.5, 05:05'de 1.9 ve 05:13'de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar oldu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı paylaşımda,
"Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"
dedi.
Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.
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