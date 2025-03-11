Erzurum'da oğlu sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan acılı baba konuştu: 'Kim sorumluysa şikayetçi olacağım'

Tutar, şöyle konuştu: "Komşumuz da gelip haber vermiş, kardeşim gidip getirdi, evin önünde gördüğümüzde yüzü, gözü ve her yeri paramparça olmuştu. İlçeye sağlık ocağına götürdük. Oradaki müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine getirdik.

Kafasında 5-6 santim genişliğinde 5 yara var. Kulak memesi parçalanmış, kopmuş. Gözünün altında diş izi var. Boğazında nefes borusunda 2 delik var. Durumu şu anda kritik, yoğun bakımda."