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Erzurum'un 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Erzurum'un 2 ilçesinde eğitime kar engeli

10:3620/03/2025, Perşembe
AA
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Erzurum'un 2 ilçesinde okullar tatil edildi.
Erzurum'un 2 ilçesinde okullar tatil edildi.

Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da okullar tatil mi öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Erzurum'un Aşkale ve İspir ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamalarda, bugün Aşkale ve İspir'deki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca, İspir'de hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

#Erzurum
#Kar
#tatil

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