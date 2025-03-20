Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamalarda, bugün Aşkale ve İspir'deki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca, İspir'de hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.