Esenler’de Ramazan heyecanı başladı

Esenler Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği Ramazan ayı etkinliklerini bu yıl fiziksel olarak yapmaya hazırlandı. Ramazan’ı karşılamak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Esenler Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel projeyi hayata geçiriyor. “Ramazan doğruluktur” sloganıyla yapılacak etkinlikler ile vatandaşlar, Ramazan boyunca birbirinden farklı ve ilginç organizasyonlarla birlikte olacaklar.

Mehmet Tevfik Göksu

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu sene uygulanacak projeleri ve Ramazan ayında Esenler’de yapılacak etkinlikleri basın toplantısında tanıttı. Çocuk İftarı’ndan Alo İftar’a, Eve Teslim İftar’dan İyilik Buluşmaları Fuarı’na kadar birçok proje bu sene Esenler sakinlerinin yüzünü güldürecek ve onlara bereketli bir Ramazan yaşatacak.

“150 BİN KİŞİYLE İFTARDA BULUŞACAĞIZ”

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Ramazan ayında yapacaklarını anlatan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Doğru olmanın hazzını ve mutluluğunu yaşayabilmek için Ramazan’ı doğruluk konseptiyle beraber yaşatmaya çalışacağız. Bu Ramazan’da meydanlarda Ramazan etkinlikleri ve salonlarda büyük programlar yapmayacağız. Çünkü bir tarafta pandemi sürecinin bitmemesi diğer tarafta da dünyada yaşanan küresel ekonomik dalgalanmayı da dikkate alarak bu Ramazan’ı birlikte dayanışmayla beraber bir Ramazan iklimi olarak yaşamak istiyoruz. Bu çerçevede Ramazan boyunca farklı iftar programlarıyla beraber Esenler’de yaklaşık 150 bin kişiyle iftarda buluşacağız. İlk iftarımız Eve Teslim İftar, diğeri Alo İftar ve diğer taraftan da değişik salonlarda iftar programları organize edilecek. Her akşam bir mahallenin iftarı olacak. Esenler’in Bilgi Evleri, anneleri, çocukları bu iftar sofralarında, buluşacak. Gençler, gençlik iftar sofralarında buluşacak. 5 bin gencimizle iftarda bir araya geleceğiz” diye konuştu.

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